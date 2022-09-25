Kuzenler cinayetinde sanıkların aldığı cezayı Yargıtay bozdu

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayeti işlendiği iddiasıyla S.Y. ve A.Y.'ye verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozularak dosya mahkemeye geri gönderildi. Sanıkların avukatı Kemal Bilen yeni duruşmanın 12 Aralık tarihinde Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini söyledi.

21 Mart 2006 yılında okula gitmek için evlerinden çıkan ve cesetleri bir menfezde bulanan Büşra ve Tuğçe isimli kuzenlerin davasında Yargıtay yeni bir karar verdi. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cinayetle ilgili olduğu gerekçesiyle ikişer kez müebbet hapis cezası verilen sanıklar S.Y. ile A.Y.'nin aldığı cezalar bozuldu. Yargıtay olay yerinde bulunan sanıkların DNA'larının Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten dava ile ilişkisi olmayan genetik uzmanların arasından seçilecek 5 kişilik bilirkişiden tekrar rapor alınmasına hükmetti.

Sanıkların avukatı Kemal Bilen, Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını bozmasıyla ilgili, “Son raporda öldürülen iki kuzenlerden birinden elde edilen tırnak içindeki DNA örneklerinin iki zanlı kardeşle uyumlu olmadığına karar verildi. Yargıtay da çelişki raporlar doğrultusunda bu kararı bozarak adil bir karar verilmesi için dosyayı yeniden Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Yargıtay kararı bozduğu gibi ayrıca Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten tüm Türkiye'deki genetik uzmanlarının listenin çıkartılarak mahkemeye gönderilmesini, oluşturulacak 5 kişilik bilim kurulunun vereceği karar doğrultusunda karar verilmesinin gerektiğini belirterek kararı bozdu" dedi. Sanıkların avukatı Kemal Bilen, davanın 12 Aralık 2022 günü tekrar görüleceğini de sözlerine ekledi.