Kuzey Ege yağışlı havanın etkisi altına girdi

Sabah saatlerinde bölgemizin kıyı kesimlerinde başlayan yağışların gün içerisinde bölge geneline yayılarak hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların pazartesi ve salı günleri kıyı kesimlerde, çarşamba günü ise bölge genelinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde ise çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yetkililer hafta içinde Edremit Körfezi'nde etkili olacak yağışlara karşı vatandaşları tedbir almaları hususunda uyardı.