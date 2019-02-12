Kuzey Ege'de lodos hayatı felç etti

Balıkesir'in Kuzey Ege'de bulunan ilçelerinde lodos fırtınası etkili oluyor. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar sahillere vuruyor.

Edinilen bilgiye göre, rüzgar Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de; Önce güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, salı günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) perşembe akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 Km/saat), Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk ve Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu sahillerinde lodos dev dalgalara neden oluyor. Dalgaların boyu zaman zaman 4 metreyi aşıyor. Bölgede 80 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.