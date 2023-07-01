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Kuzey Ege'de trafikte dönüş yoğunluğu başladı

Balıkesir’in Kuzey Ege’de yer alan tatil ilçelerinden dönüş yolculuğu akşam saatleri itibariyle başladı.

Balıkesir'in Kuzey Ege'de yer alan tatil ilçelerinden dönüş yolculuğu akşam saatleri itibariyle başladı. Son gün yoğunluğuna takılmak istemeyen tatilciler dönüş yoluculuğuna başladı. Dönüş yolculukları ile birlikte Kuzey Ege'de ki ana arterlerde yoğunluk baş gösterdi.


Balıkesir'in Kuzey Ege'de bulunan Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç gibi tatil merkezlerinde 9 günlük bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı. 4 İlçenin nüfusunun 2 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Dönüş yolunda aşırı yoğunluğa karışmadan gitmek isteyen tatilciler akşam saatleri itibariyle yollara çıktılar. Özellikle Edremit'i Akçay ve Güre bölgelerinde trafik yoğunluğu dikkatleri çekti. Trafikteki yoğunluğun Pazar günü de artarak devam etmesi bekleniyor.

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