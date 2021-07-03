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Kuzey Ege'de yollarda tatil yoğunluğu

Kuzey Ege’de bulunan tatil bölgelerine karnelerin ardından akın başladı.

Kuzey Ege'de bulunan tatil bölgelerine karnelerin ardından akın başladı. Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı


Karnelerin dağıtılmasının ardından tatil için İstanbul, Bursa ve İç Anadolu'dan Kuzey Ege'ye trafik yoğunluğu başladı. Akşam saatlerinde Balıkesir'i Edremit Körfezine bağlayan yolda yoğun trafik dikkatleri çekti. Yoğunlaşan trafik nedeniyle kavşaklarda zaman zaman yığılmalar oldu. Bölgeye özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği ve otellerde doluluk oranlarının hafta sonu itibariyle yüzde 60'ları geçmesi bekleniyor.

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