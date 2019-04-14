KYK öğrencilerine Balkan gezisi

Balıkesir Yurt Müdürlüğünde kalan öğrenciler Balkanlara düzenlenen "Bir günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi" ne katıldı.

Türkiye geneli 81 İl'den 162 öğrencinin katıldığı ‘Tarih Bizi Çağırıyor' temalı gezide Osmanlı'nın tarih ve medeniyet mirasıyla buluştu. Gezi kapsamında İstanbul, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve Bosna Hersek'de Osmanlı'dan kalan tarihi, kültürel yerler ziyaret edildi. Bu geziyle gençlere yönelik eğitim, kültürel, sosyal ve sportif birçok etkinlik düzenleyen Kredi Yurtlar Kurumu, Doğa gezilerinin yanı sıra kültür ve medeniyet tarihinde iz bırakan önemli merkezlere yapılan ziyaretlerle de gençlere tarih bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Yurtlarda kalan öğrencilere Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası olan Balkanlar'ın Balkan ülkelerinin tarihi, kültürel, milli ve manevi değerlerinin ve mekanlarının, doğal güzellikleri bu gezi ile tanıtıldı. Kredi Yurtlar kurumunda kalan gençlerin faydalandığı Balkanlardaki Tarih ve Medeniyet gezisine Kredi Yurtlar Kurumu yetkililerinin yanı sıra profesyonel rehberler de eşlik etti.