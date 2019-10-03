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Kyzikos Ultra Maratonu cumaya başlıyor

Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği’nce (BANDAK) organize edilen “Kyzikos Ultra Maratonu” 4-5-6 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak.

Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği'nce (BANDAK) organize edilen “Kyzikos Ultra Maratonu” 4-5-6 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak.


Maraton, 4 Ekim Cuma günü başlayacak organizasyon akşam Erdek Cumhuriyet alanında İnanç Alankuş konseri ile başlayacak. 5 Ekim Cumartesi günü, saat 06.30'da, 85 kilometre Ultra Maraton koşusu ile başlayacak. 09.00-10.00 arasında zumba gösterisi yapılacak. Saat 10.00'da, 22 kilometre koşusu başlayacak. 14' de, cumhuriyet alanında bu koşunun ödül töreni yapılacak. 6 Ekim 2019 Pazar günü, saat 09.30'da çocuk koşusu ile başlayacak ve saat 10'da ise 5 kilometre koşusu start alacak. Bu koşu Seyitgazi halk koşusu olarak gerçekleşecek. Koşuların ödül töreni Cumhuriyet alanında olacak. Bu yıl düzenlenecek maratona 500 civarında sporcunun katılması bekleniyor.

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