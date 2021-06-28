Kyzikos'da kazılar 12 ay devam edecek

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından Kyzikos kazılarının 12 ay yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan proje kabul edildi.

Erdek ilçesi sınırları içinde bulunan Kyzikos antik kentindeki kazıların, üniversitelerinin Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Koçhan'ın başkanlığındaki ekip tarafından sürdürüldüğünü belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, şunları söyledi: Üniversitemize Arkeoloji Bölümü açmak için 3 kez başvurduk ama Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kabul etmedi. Şimdi bu çalışmalarımızı, açtığımız Sanat Tarihi Bölümü ile sürdürüyoruz” dedi.Son olarak, Kyzikos kazılarının 12 ay yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunduğumuz proje kabul edildi. Balıkesir Valimiz, ilimizdeki arkeolojik kazı alanlarıyla yakından ilgilenip, büyük destek veriyor. En büyük desteğin ise Kyzikos'a verildiğini söylemek isterim. Bu yılki Kyzikos kazıları için bir firma 1 milyona yakın destek verdi. Ayrıca Valiliğimiz de kazıya önemli maddi ve manevi destek sağlıyor. Tabii, Kyzikos kazıları konusunda sayın valimizin de kısa sürede gerçekleşmesini istediği bir beklentisi var. Kyzikos'un, artık görünür duruma gelmesini istiyor. Kazı alanının giriş-çıkışlarının düzenlenmesini bekliyor” dedi.

Rektör Özdemir, Kyzikos kazı bölgesine kazı evi yapılacağını sözlerine ekledi.