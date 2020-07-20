Kyzikos'ta kazı çalışmaları başladı

Dr. Nurettin Koçhan'ın başkanlığındaki kazı ekibi tarafından yapılıyor.

Kazı ekibinden edinilen bilgiye göre, bu dönemde de kazı çalışmalarının Hadrianus Tapınağı üzerinde yoğunlaşacağı öğrenildi. Antik kentler ile kazı çalışmaları Bakanlar Kurulu kararı ile üniversitelere devredilmişti.

Erdek Düzler bölgesinde yer alan Kyzikos Antik Kenti'nin çok önemli bir parçası konumundaki Hadrianus Tapınağı'nda kazı çalışmaları devam ederken, antik kent alanını her gün ortalama 100-150 kişi ziyaret ediyor.