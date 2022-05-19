Kyzikos'ta kazı ekibi başkanı Dr. Tercanlıoğlu oldu

Erdek'te Kyzikos'un kazı alanında görev değişimi oldu.

Kyzikos kazılarını yürütmek için göreve getirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu'nun görevi ilgili makamlar tarafından onaylandı. Konuyla ilgili bilgi veren Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, şunları söyledi: “Değerli hocamızın görevi onaylandı. Artık Kyzikos için yepyeni bir sayfa açıldığını düşünüyorum. Çünkü kazıya artık yepyeni bir heyecan gelecektir. Hocamız ile yaptığımız görüşmelerde bundan sonra sadece Hadrianus Tapınağı'nda değil, diğer alanlarda da kazılar yapılacağı bilgisini aldım. Kyzikos'un, yalnız Erdek için değil, ülkemiz ve dünya arkeolojisi için çok büyük önemi var. Burada, gladyatör dövüşleri yapıldığı kaynaklarda yer alıyor. Kyzikos, antik kaynaklarda gladyatör dövüşleri yapıldığı bilinen üç yerden biri. Diğerleri ise Efes ve Adana'daki ören yerleri. Kyzikos bölgesinden çıkan moloz taşlar da atacak değiliz. Onlar, aynı Efes'teki gibi Kyzikos ören yerinin restorasyonunda kullanılacaktır” dedi.

Kaymakam Atasoy, Kyzikos ören yeri ile kazı evinin aynı yerde yer almasının doğru olmadığını vurgulayarak, kazı evi için yeni bir yer arayışına girecekleri bilgisini verdi. Bilindiği gibi, önceki yıllarda yalnızca yaz aylarında gerçekleşen Erdek sınırları içindeki Kyzikos ören yeri kazıları, geçtiğimiz günlerde 12 aya çıkarılmıştı.