Landel RH Bandırmaspor'da

Lig'in yeni takımlarından RH Bandırmaspor, dış transferde Giresunspor'un orta saha oyuncusu Michel Landel ile anlaşma sağladı.

Lig'in yeni takımlarından RH Bandırmaspor, ligin başlamasına 10 gün kala dış transfer ataklarını sürdürüyor. Bu yıl iç transferde kadrosunu bozmayan, üzerine yerli ve yabancı ihtiyaç duyulan mevkilere transferlerini sürdüren bordo beyazlılar son transferinde Giresunspor'dan orta saha oyuncusu Michel Landel ile anlaştı. Daha önce Le Mans, Orduspor, Gençlerbirliği, Alanya ve Giresun formalarını giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 182 maçta 21 gol ve 19 asist ile oynadı. Michel Landel 16 kez de Gine Milli Takımda oynadı. Kulüp Başkanı Onur Göçmez, transfer haberini sosyal medya hesabından son dakika olarak duyururken, bu akşam saatlerinde de bir transferin daha gerçekleşeceğini ifade etti.