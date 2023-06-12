Lastiği patlayan servis aracı şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

Balıkesir'de işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tavuk üretim fabrikasındaki işçileri taşıyan Salih I. yönetimindeki 10 ADH 414 plakalı servis minibüsü, Susurluk-Bandırma karayolu Ümiteli Mahallesi kavşağında lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk ve Bandırma'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.