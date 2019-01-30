Levent Tellioğlu seçim startını verdi

Balıkesir'de belediye başkan adaylarını belirleyen Millet İttifakı düzenlediği miting ve esnaf ziyaretiyle seçim startını verdi. Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, Altıeylül Belediye Başkan Adayı Esin Balıbek ve Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu vatandaşlarla buluşarak 31 Mart'taki seçimlerde kendilerine destek olmalarını istedi.

“Şehri birlikte yönetmek istiyoruz”

Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu da hep birlikte Balıkesir'i yönetmeye talip olduklarını ifade ederek, “Ben artık biz diye hitap edeceğim. Tek tek parti ismi söylemek istemiyorum, çünkü artık biz birlikteyiz, beraberiz, omuz omuza mücadele edeceğiz. Artık sen, ben yok, biz varız, hep birlikte olacağız. Balıkesir için var olacağız, Balıkesir için birlikte olacağız. Balıkesir'de bugüne kadar yapılanların üzerine bir taş daha nasıl koyabiliriz onun hesabını yapacağız. Biz Esin Hanımla birlikte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız İsmail Ok ile birlikte çok güzel projeler üretip şehrimizi yöneteceğiz. Şu anda da çok proje çalışmalarımız var. Birlikte yönetmeye talibiz. Birlikte yönetmek istiyoruz. Sizler bizden daha kıymetlisiniz. Hepimizin beraber ortak olduğu bir platformda hep birlikte şehrimizi yöneteceğiz” dedi.