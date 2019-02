Levent Tellioğlu; “Şeffaf bir belediye başkanı olacağıma söz veriyorum”

Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Levent Tellioğlu basın mensuplarına projeleri hakkında bilgiler verdi. CHP'li Tellioğlu; “Eğer görev almak kısmet olursa şeffaf bir belediye başkanı olacağıma ve hesap veremeyeceğim hiç bir şey yapmayacağıma sizlere söz veriyorum. Karesinin daha huzurlu bir yer olması için çalışacağıma da söz veriyorum” dedi.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu projelerini açıklamadan önce şunları söyledi; “Ben bugüne kadar Balıkesir'de bir iş adamı olarak var oldum. 32 yıldan bu yana Balıkesir'e hizmet etmeye çalışıyorum. 2 ay kadar önce bu belediye konusunda acaba şehrime de bir katkım olur mu? Balıkesir'e daha da katkı sağlayabilir miyiz? diyerek böyle bir yola çıktım. İlk günden itibaren il başkanımız Serkan Sarı olsun, ilçe Başkanımız Dilek Yalçın olsun il ve ilçe yönetimimiz sağ olsunlar beni çok güzel kucakladılar. Benim için önce Balıkesir geliyor, siyaset 2.planda. 10 Aralık'ta Belediye başkanlığı için açıklama yaptığımda vaatlerde bulunmayacağım demiştim. Ama elbette projelerimiz var. Yerel yönetim direkt halka hizmetten geçiyor ve sonuçta bizlerde birer vatandaşız. Bu hizmetleri bütün halkımızı daha kolay ulaştırmak için talip olunan bir makamdır belediye başkanlığı siyaset yapma yeri değildir diye düşünüyorum. Ama doğal olarak siyasetin içinde yer alıyorsunuz” dedi.

“Herkesin dünya görüşüne saygılı olacağız”

Karesinin daha güzel bir şehir olması için gerçekleştirilecek projelerini de açıklayan Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu; “Öncelikle şunu söylemek isterim. Herkesin dünya görüşüne ve yaşam biçimine saygılı olacağız. Farklı görüşler mutlaka olacaktır ama herkesin yaşam biçimine saygı duyacağız. Şimdi sizlere 8-10 maddelik projelerimizi paylaşmak istiyorum. Biz mahalle meclisleri kurmayı düşünüyoruz. Mahallelerin nüfuslarına göre her mahallede muhtarlarımız ile birlikte mahalle meclisleri oluşturmak istiyoruz. Mahalle meclisini kurmamızın amacı mahallelerin sorunlarını çok daha kısa sürede ve çok sık toplantılar yaparak o sorunları yerinde gidip tespit ederek en kısa zamanda çözüm üretmek” dedi.

“Belediye destekli kreşler”

Belediye eliyle oluşturulacak kreşlerle çalışan kadınlara destek olmak istediklerini söyleyen Levent Tellioğlu; “Çoğu kadınımız çalışıyor. Üretiyorlar bu çok güzel bir şey. Annelerimizin çocuklarını işe giderken bırakmakta sorun yaşıyorlar. Onlar için belediye eliyle oluşturulan kreşler düşünüyoruz. Şu anda yaşlılar bakım evimiz var. Fakat yeterli olmadığını düşünüyoruz. Araştırmalardan sonra yerini sayısını ona göre tespit edeceğiz. Ama yaşlılar için bu tür bakım evlerinin sayısını arttırmayı düşünüyoruz” dedi.

“Kooperatifleşmeyi arttıracağız”

Köylünün ürününün daha değerli olması için çalışacaklarını söyleyen Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu kooperatifleşmeyi arttırıp daha sağlıklı hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Tellioğlu; “Balıkesir'imiz için Türkiye'yi doyuran il diyoruz. Hayvancılıkta çok kuvvetliyiz. Her türlü potansiyelimiz var. Fakat çiftçimizin ürününü son zamanlarda değerini kaybettiğini görüyoruz. 1 liraya satılan ürünün markette 10 liraya satıldığını biliyoruz. Çiftçimiz kazanır cebine para girerse herşey daha sağlıklı yürüyecektir. Türkiye'de yüzde 40 olan köylerde yaşayan insan sayımız yüzde 27'ye düşmüş vaziyette. Bu da bizim tarımımızı bizim üretimimizi her geçen gün azaltıyor. Her geçen gün de dışa bağımlı hale geliyoruz. Bu kadar verimli topraklara sahip bir ülkenin bu şekilde üretememesi çok üzücü. Bunları biz tarım ve hayvancılık konusunda kooperatifleşmeyi arttırarak çözmeyi düşünüyoruz. Kooperatiflerimiz var ama çok fazla hassaslıkla yapılmadığını düşünüyoruz. Ve buna önem verirsek köylünün ürününü daha iyi fiyatlara satabileceğini düşünüyoruz. Köylünün bizce danışmana ve yönlendirilmeye ihtiyacı var. Eğer ki köylümüzü her konu da eğitebilirsek çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Ben özellikle un ve yem konusunda köylümüzle yakın olduğum ve sürekli görüştüğüm için onların sıkıntılarını iyi biliyorum. Seferihisar Belediyesinin yaptığı gibi yerel tohum üretmeyi becerebilirsek ve köylümüzü de buna yönlendirirsek bu da köylümüz için büyük bir ufuk olacaktır. Onların gelirlerini arttırmak en büyük amaçlarımızdan biri” şeklinde konuştu.

“Yerli esnafa destek”

Yerli esnafa sahip çıkmak istediklerini ifade eden Levent Tellioğlu yerli esnafı kalkındırmak için çalışacaklarını söyledi. Tellioğlu; “Belediyemizin mutlaka mal alımları ihaleleri olacak. Bunlar için öncelikle yerli esnafımıza sahip çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Çünkü Balıkesir yatırım açısından topladığı verginin karşılığını alamıyor. Yerel esnafımızı ne kadar kalkındırırsak bu satın alım ve ihalelerde o kadar esnafımıza katkımız olacaktır” dedi.

“Meslek kursları ile istihdam sağlayacağız”

Sanayici esnafın ara eleman ihtiyacına cevap vermek için meslek kursları açacaklarını söyleyen Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu bu sayede ekstra bir istihdam da sağlayacaklarını belirtti. Tellioğlu; “Bizlerin sanayici olarak ara elemana ihtiyacı çok fazla. Biz meslek okullarında gerekli planlamayı yapmadığımız için ara eleman yetiştiremiyoruz. Sanayicimizin de çok fazla ara elemana ihtiyacı var. Burada da bildiğim kadarıyla birkaç okulumuz var ama bizce yetersiz. Bu sanayicimizin için meslek okullarına ağırlık vermemiz lazım. Bu da mutlaka istihdam oluşturacaktır. Meslek kursları da projelerimiz arasında” dedi.

“Engellilere sosyal alan”

Levent Tellioğlu engelli vatandaşların daha rahat yaşamaları için sosyal alanların sayılarını arttırmaları gerektiğini vurguladı. Tellioğlu; “Ben şu anda otizmli bireyleri destekleme vakfında yönetimde büyük bir keyifle çalışıyorum. Paşa alanı mahallesindeki binamızda 70 öğrencimiz var. Bütün şehrimizde engellilerimiz var. Maalesef o engellilerimiz için sosyal alanlarımız pek fazla yok. Onların daha rahat yaşamaları için sosyal yaşam alanlarını arttırmalıyız. Bir iki derneğimizle o konu da görüştük. Onların bizden bir farkı yok. Onlar içinde mutlaka çalışmalar yapacağız” dedi.

“Sanayiye olan yatırım istihdamı arttıracaktır”

Balıkesir organize sanayi bölgesine olan yatırımın Balıkesir için ciddi bir istihdam sağladığını belirten Levent Tellioğlu daha fazla yatırımın gelmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Tellioğlu “Balıkesir organize sanayi bölgemiz son 5 yıldan bu yana güzel yatırımlar almaya başladı. Balıkesir'in ekolojik ortamına ve toprak yapısına zarar vermeyecek şekilde sanayi mutlaka gelişmelidir. Ama bu nasıl olursa olsun gelsin anlamında değil. Bu yatırımlar ile istihdam alanı genişleyecektir. Bizim istihdam oluşturmak ve sosyal alana katkı sağlamak için zararlı olmayan sanayiyi geliştirmemiz gerekiyor. Bizler yerli yatırımcılar olarak tam olarak karşılayamıyoruz. Daha büyük firmalarım gelmesi lazım bunun için gayret göstermeliyiz. Bu konularda da üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız” dedi.

“Yeşil alanların sayısı artmalı”

Balıkesir'de sadece yüzde 2.7'lik bir yeşil alan olduğunu hatırlatan Levent Tellioğlu sağlıklı bir yaşam için yeşil alan sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Tellioğlu; “Balıkesir'de ne son tespitlere göre yeşil alan miktarı yüzde 2.7. Balıkesir'de mutlaka bu yeşil alanları arttırmak zorundayız. Hepimiz rahat nefes alabilmemiz için. Hepimizin sağlığı için geleceğimiz ve çocuklarımız için mutlaka yeşil alanlarımızı arttırmalıyız” dedi.

“Araç saltanatına son”

Toplum olarak gösterişi sevdiklerini söyleyen Levent Tellioğlu bu israfın önüne geçeceklerini de belirtti. Tellioğlu; “Ülkemizde resmi dairelerde araç konusu çok revaçta. Maalesef biz toplum olarak birazcık gösterişi seviyoruz. Belediyenin kaynaklarına bakarak orada kullanılan araçların gerekliliğini gereksizliğini değerlendireceğiz. O gerekliliğe göre eğer fazla olan araç varsa buna çözüm bulacağız. Buna kısaca “araç saltanatına son” deniyor. Bizde onu söylüyoruz. Balıkesir'de her zaman sanat kültür sarayı eksikliğini hissettim. Son dönem de birkaç salon yapıldı. Ama daha komplike bir tesis yapılması lazım. Her türlü aktivite gerçekleştirebileceğimiz bir kültür sarayı hayalimiz. Balıkesir güzel bir kültür sarayı hak ediyor. Tarihimize sahip çıkamıyoruz. Biz tarihimize sahip çıkarak çok daha iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Geçtiğimiz gün Gazeteciler Cemiyetine gittik gayet güzel tarihi bir bina. Bunun gibi eserlere sahip çıkmamız gerek. İnşallah o konu da bizlerde bir şeyler yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Toplantının son bölümü ise soru cevap şeklinde geçerken bir basın mensubunun "Karesi Belediye Başkanı olduğunuz zaman mevcut kadrodan revizyona gidecek misiniz, işten çıkarma yapacak mısınız" sorusunu cevaplayan Levent Tellioğlu, "Ben aynı zamanda bir iş adamı olduğum için, liyakate inandığım için, mevcut kadrolarda hakkını vererek çalışan insanlara niye dokunayım ki. Gerçekten işini yapan insanı ekmeğinden etmek günah değil mi?" cevabını verdi.