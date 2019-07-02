LGS tercihleri Karesi Belediyesinde devam ediyor

Karesi Belediyesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'yle işbirliği yaparak Liselere Geçiş Sınavına (LGS)'ye giren öğrencilere destek olmak için Tercih Kariyer ve Danışma Merkezi oluşturdu.

1 Milyon 29 bin 55 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavına (LGS) için 1-12 Temmuz tarihleri arsında yapılacak tercih süreci için Tercih Kariyer ve Danışma Merkezi oluşturuldu. Karesi Belediyesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'yle işbirliğiyle Karesi Belediyesi önünde kurulan merkezde uzman öğretmenler öğrenci ve velilere ücretsiz olarak rehberlik hizmeti verecek. Hergün saat 10.00-16.00 arası hizmet verecek olan merkezde rehber öğretmenler Kadir Tümay Tapçan, Pınar Muslu, Muharrem Doğan, Safiye Güngör ve Gülderen Oğuz ailelere ve öğrencilere tercihler konusunda yardımcı olacak. 12 Temmuz'a kadar sürecek Tercih Günleri kapsamında, rehberlik hizmetimizden yararlanmak isteyen öğrencilerin yanlarında sadece sınav sonuç belgelerini getirmeleri yeterli olacak.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye önünde kurulan Tercih Kariyer ve Danışma Merkezi'ni ziyaret ederek rehber öğretmenlere kolaylıklar diledi. Başkan Orkan tercihte bulunan öğrencilere de başarılarının devamını dileyerek, Karesi Belediyesi'nin eğitime desteğinin süreceğini söyledi.