LGS tercihlerinde tarım liseleri çağrısı

LGS'de başlayan tercihler öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öğrencilere Tarım ve Hayvancılık Liselerine tercih yapma çağrısında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol dahilinde Balıkesir'de Balya, İvrindi, Savaştepe ve Manyas'taki 5 okulda Tarım ve Hayvancılık Alanı'nda öğrenciler yetiştirilecek.

Balıkesir'de tarım ve hayvancılık faaliyetlerin yoğun olduğu Balya, İvrindi, Savaştepe ve Manyas'ta açılacak Tarım ve Hayvancılık Alanıyla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısı Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alan protokol dahilinde yapılacaklarla ilgili bilgilendirmede bulundu. 5 ilçede LGS'ye girerek tercih yapacak öğrencilere çağrıda bulunulan toplantıda tarımın bilinçli yapılabilmesi için gençlerin yetiştirileceği ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı: “5 okulumuzda program uygulanacak”

Projede imzalanan protokol hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Pandemiyle birlikte sağlıklı gıdaya erişimle alakalı tüm dünyada ciddi sıkıntılar oluştu. Tarım sektöründe çalışan yetişmiş insan gücünün önemini bir kez daha ortayla kondu. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızın ortak bir protokolüyle ulusal düzeyde tarım ve hayvancılık alanı olan bütün okullarımızda hem öğretmen ve teknik elemanlarımızın yetiştirilmesi, hem işletmelerde beceri eğitiminin tarım il müdürlüklerinin uygun göreceği yerlerde veya kendi enstitülerinde yapmaları, yeri ve zamanı geldiğinde tarım ve orman il müdürlüklerimizin teknik ekip ve personelinin okullarımızda alanlarıyla alakalı sınıflarda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle buluşması bir protokolle ortaya kondu. Bu protokol çerçevesinde hem İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, hem Tarım Orman İl Müdürlüklerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Biz de Balya, İvrindi, Savaştepe ve Manyas'taki 5 okulumuzda tarım ve hayvancılık alanıyla alakalı saha çalışmalarını tamamladık. Nerede neler yapabiliriz, ortak iş birliğini nerede geliştirebiliriz, hangi alanda teknik destek ihtiyacımız var, Tarım Orman İl Müdürlüklerimiz hangi alanlarda bize teknik destek sağlarlar bu amaçla saha çalışmalarını bizler de yaptık. Ama tercih dönemi başlayacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu alanları tercih etmeleri çok önemlidir” diye konuştu.

“Bilinçli tarım geleceğimiz olacak”

Tarım ve Orman İl Müdür Erkan Alkan da tarımın önemine değinerek, “Pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber tarımın, gıdanın, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Biz gerçekten tarımı bilinçli yapmak, üretmek zorundayız ve geleceğimiz tarımda, tarımın geleceği de gençlerdedir. Sadece üretmek değil bunları bilinci üretmek, birim alandan en çok ürünü almak en önemlisi. Bununla ilgili baktığımızda tarım meslek liseleri çok öne çıkıyor. Balıkesir tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi tarım meslek liselerini de de bir adım önde. Biz geçtiğimiz sene hem Salur'da hem Savaştepe'de tarım lisesi uygulamasına başlamıştık. Şu an Savaştepe'de biz hem şeker pancarı, buğday ve mısır ekimleri yaptık. Bu sadece orada üretmek değil aynı zamanda uygulamalı eğitim yapmak istiyoruz. Gençlerimizi orada hem eğitirken uygulamalı olarak da nasıl yapıldığını göstermek. Bizim Balıkesir'de şu anda 400 dekar jeotermal seranın kurulumu bitti. İnşallah Eylül'de nasip olursa Gönen muzunu raflarda göreceğiz. Hem bu jeotermal seralarımız, hem rüzgar enerjisiyle kurulan cam seralarımızda da öğrencilerimizi alıp oralarda uygulamalı eğitim vereceğiz. Yani Balıkesir'de hangi projeyi uyguladıysak öğrencilerimiz bunlardan yararlanacaklar. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak enstitülerimizle ıslah çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an Balıkesir genelinde 71 dekar alanda 13 farklı çeşitte demonstrasyon çalışmalarımız var. İnşallah seneye bunların hepsini meslek liselerimizde öğrencilerimizle uygulamalı olarak yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlenen toplantıda Manyas ve Savaştepe'deki Tarım ve Hayvancılık Liselerinin müdürleri birer sunum gerçekleştirerek okullardaki eğitimden örnekler verdi.