Limak'tan tatilde miniklere boyama kitabı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş Edremit Bölge Müdürlüğü sömestr tatilinde anaokulu öğrencilerine boyama kitabı hediye etti.

Limak Uludağ Edremit Bölge Yönetmeni Mustafa Karaman ‘Enerji Tasarrufu Haftası' sebebiyle çocukların sorularını cevaplandırdı. Karaman, "Çocukların bir tatlı tebessüm, bir gülümseme ile birlikte mutluluklarına mutluluk katabilmek adına düzenlenen etkinlikte geleceğimiz olan çocuklarımızın enerjiye olan ilgileri ve merakları görülmeye değerdi” diye konuştu.