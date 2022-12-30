Lise öğrencileri için dış ticaret eğitimi düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Saniye-Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Yanmaz'ın girişimiyle Edremit Ticaret Odası işbirliğinde Dış Ticaret Bölümü öğrencilerine 'Dış Ticarette Kullanılan Belgeler' eğitimi verildi.

Edremit Ticaret Odası meclis salonunda yapılan eğitim Burhaniye Ticaret Odası Dış Ticaret Uzmanı Cem Baturay Tınaz tarafından verildi ve ihracat yapan firmaların düzenlediği örnek belgeler üzerinden uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Dış Ticaret Bölümüne de önderlik eden Mustafa Yanmaz, “Derslerde anlatılan konuların somut belgelerle örneklendirilmesi öğrencilerimizin bilgilerinin pekişmesine ve yerleşmesine büyük katkı sağladı” dedi.

Eğitimin ardından Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, öğrencilere birimleri ve ETOLAB Duyusal Analiz Laboratuvarını gezdirerek bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere eğitim veren Cem Baturay Tınaz'a da katkılarından dolayı teşekkür edildi.