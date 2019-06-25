Lise öğrencilerinde Nanoteknik sergisi

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çağrısı kapsamında "Görünmeyen Dünyada Yolculuk 2: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi" poster ve sertifika töreni 10 Burda AVM'de gerçekleştirildi.

lki 16-21 Temmuz 2018 tarihleri arasında Prof. Dr. Mehmet Doğan yürütücülüğünde; ikincisi 17-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Doç. Dr. Yasemin Turhan'ın yürütücülüğünde Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde gerçekleştirilen "Görünmeyen Dünyada Yolculuk 2: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi"ne Balıkesir'deki Fen Liselerinden 30 öğrencinin yanı sıra BAÜN Kimya Bölümünden 10 öğrenci ve Kilis-Mehmet Zelzele Fen Lisesinden 20 öğrenci katıldı.Balıkesir 10 Burda AVM'de gerçekleştirilen poster sunum etkinliği ve SEM fotoğraf sergisinde 6 gün boyunca nanoteknoloji alanında eğitimler alan ve deneyler yapan 60 öğrencinin çalışmaları, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yasemin Turhan: “Türkiye'de bir ilk olan projemizde öğrencilerimiz, henüz lise eğitimlerini görürken üniversitede akademisyenlerimizle çalışma fırsatı buldular. Ayrıca oryantiring ile doğada nanoyu arama spor etkinliğine; doğa benim deneysel materyalim konulu arazi çalışmasına ve “Deneye katılıyor musun?” oyun etkinliğine katıldılar. Projemiz kapsamında TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı'nın, yaşam öyküsünü paylaştığı “Neden Temel Bilim?” başlıklı söyleşi ve KOSGEB İl Müdürümüz Deniz Timurçin'in Girişimcilik konulu eğitimi de gerçekleştirildi. Katkıları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız'a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Program; poster sunumu, SEM fotoğraf sergisinin gezilmesi ve oryantiring etkinliğinde dereceye girenler ile tüm öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

10 Burda AVM'de gerçekleştirilen poster ve sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan, Doç. Dr. Yasemin Turhan, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.