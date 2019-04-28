Lise Öğrencilerinden “Actıon Fest” Festivali

Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Edebiyat, Coğrafya, Müzik, Felsefe, Beden Eğitimi, İngilizce, Din Kültürü, Tarih, Kodlamadan oluşan projelerle toplamda 22 bilimsel ve kültürel projenin sergilendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Karesi Halk Eğitim Merkezi 'Bizim Gençler Mehteran Takımı'nın konserinin ardından yöresel kıyafetler defilesi gerçekleştirildi. Akabinde Okul Halk Oyunları Ekibi zeybek gösterisi sundu. Hemen ardından Okul Korosu canlı müzik performansıyla sahne aldı.

Festivalde, proje stantlarını tek tek ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri kapsamında ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayan bu tarz bilim fuarlarıyla; öğrencilerimize girişimcilik, projecilik gibi yetenekler kazandırmayı; gençlerimizin, yaşadıkları topluma, dünyaya dair bir şeyleri iyileştirme ve hayallerindeki projeleri hayata geçirebilme motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz. Karesi Albay C. Tayyar - Nuran Oğuz Anadolu Lisemizin de hem akademik başarı anlamında hem de sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde en önde olması bizim için büyük bir mutluluk Başta okul müdürü Ramazan Konakbay olmak üzere emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bilim, Tarih, Spor ve Kültür Festivaline Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.