Lise Öğrencilerinden muhteşem Konser

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ayyıldız Anadolu Lisesi tarafından BENGİ Projesi kapsamında Ayal Band Müzik Grubu öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik dinletisi büyük beğeni aldı.

Bandırma Ayyıldız Anadolu Lisesi, okul aile birliğinin desteğiyle Müzik Öğretmeni Dilek Yıldız'ın himayelerinde öğrencilerin hazırlamış olduğu müzik dinletisine Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ercan Güler, okul müdürü, veliler ve öğrenciler katıldı. Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Müslüm Gürses, Barış Manço, Cem Karaca, Resul Dündar gibi sanatçıların şarkılarını kendi yorumlarıyla seslendirdiler. Mısra Çakırlar'ın sunuculuğunda Ayal Band Grubunda solistler, İlayda Güngör, Sena Sevimligül, Anıl Türkan, Bateristte Furkan Konuk, Klavyede Caner Çelik, gitarda Göktürk Badaş, elektrogitarda Emir Can, basgitarda ise Ahmet Örnekli sahne aldı. Ayyıldız Anadolu Lisesi Ayal Band Müzik Grubu sergiledikleri performanslarıyla adeta profesyonel gruplara taş çıkarttılar.