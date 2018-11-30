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Lise öğrencilerinden "O'nu anlamak" programı

Manyas Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Peygamberimizin doğumuna ithafen anma programı düzenlendi.


Manyas Halk Eğitim konferans salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Öğrenci Yusuf İslam Akgün Kur'an -ı Kerim tilaveti sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü Cem Aydın yaptı. "En güzel hayat "sunumu, fotoğraflarla hadisler sonrası Arif Nihat Asya'nın "Naat "adlı eserini okundu. Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Peygamber ve Gençlik "sinevizyon gösterisi ile program devam ederken, okulun ilahi korosunun söylediği ilahiler sonrası, Dursun Ali Erzincanlı'nın "Sen yoktun" şiiri okundu. Program sahabe hayatlarının canlandırılmasıyla son buldu. Program bitiminde öğrenciler konuklara kırmızı gül verdiler.


İmam-Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programa, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barcin, Müftü Fehmi Aydınlı, Milli Eğitim müdürü Yüksel Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen, okul yöneticileri ve veliler katıldılar.

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