Lisedeki satranç turnuvası kıran kırana mücadeleye sahne oldu

Edremit Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki satranç turnuvası, kıran kırana mücadeleye sahne oldu

Öğrencileri motive etmek amacıyla okul ‘Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Kulübü'nün organizasyonu ve İstanbul'dan iş kadını Fatma Hande Aydınalp ve arkadaşlarının sponsorluğunda ‘1. Geleneksel Satranç Turnuvası' düzenlendi.

Okul Müdürü Yücel Mercan organizasyonun sponsorlarına ve organizasyonu uygulayan kulüp üyelerine teşekkür ederek turnuvaya katılan 56 öğrenciye başarılar diledi.

Okul turnuva salonu, yarışma öncesi 3 adet 36 wattlık uvc dezenfekte lamba ve hava temizleme cihazlarıyla dezenfekte edildi.

Turnuva tek oyun üzerinden 28 takımla başlayıp en son 3 kişi kalıncaya kadar devam etti. Turnuva heyecanı ise 2 gün sürdü. Son 3'e kalan öğrenciler arasında kura çekilerek birinci öğrenci doğrudan finale çıkma şansını yakaladı. Öğrencilerin elleri ise maç başlamadan ve maç bittikten sonra dezenfekte sıvısı sıkılarak satranç taşlarından ellerine geçebilecek virüs ve bakterilere karşıda önlem alınması unutulmadı.

Turnuvanın finalinde 10/A sınıfından Samet Gökoğlu ve 11/C sınıfından Hasan Çetin arasında oynandı. Oyun sonunda birinci olan öğrenci Samet Gökoğlu'na yarım altın, 2. olan öğrenci Hasan Çetin'e Büro Yönetimi Alan Şefi Mehmet Yumuşak tarafından çeyrek altın, 3. olan öğrenci Tolga Erdoğan'ada çeyrek altın hediyesi turnuva komitesinden Eda Kuş Yumuşak tarafından verildi.