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Liseli öğrencilerden askere destek konseri

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Salur Mesleki Teknik Anadolu Müzik Kulübü öğrencileri tarafından Manyas İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na "Ordumuzun Yanındayız" adlı destek konseri düzenledi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Salur Mesleki Teknik Anadolu Müzik Kulübü öğrencileri tarafından Manyas İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na "Ordumuzun Yanındayız" adlı destek konseri düzenledi.


Manyas İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Boztepe, öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtirken, "Bizi biz yapan değerler vatan ve bayrak sevgisidir. Bu üniforma üşümez bu üniforma isyan etmez, bezmez. Türk ulusunun desteği her zaman bizim arkamızdadır. Bizler bu destekle her zaman en üst seviyeye çıkacağız. Burada bulunan askerlerimiz ve personellerimiz adına Mehmetçiğimizin yüzünü güldürdüğünüz için hepinize teşekkür ederim" dedi. Konser sonrasında öğrenciler askerlere pasta ikramında bulundular.


Manyas'ta düzenlenen konsere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdinç Boztepe, okul müdürü Kadri Kılıç, müzik öğretmeni Gözde Bozkır Bozer, öğretmenler ve müzik kulübü öğrencileri katıldı. Oldukça keyifli anların yaşandığı konserde askerler öğrencilere eşlik edip keyifli zaman geçirdi.

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