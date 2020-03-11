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Lisenin bahçesi meyve bahçesi oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Enerjisa Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle birlikte okulun bahçesine meyve fidanı diktiler.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Enerjisa Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle birlikte okulun bahçesine meyve fidanı diktiler.


Ağaç dikme törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı dikim etkinliğinde 10'a yakın meyve fidanı dikildi. Okul Müdürü Ali İhsan Tekin, burada yaptığı açıklamada, yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi. Bahçede gelecek nesiller için fidan diktiklerini belirten Tekin “Belki bizler, fidanları birlikte diktiğimiz öğrencilerimiz bunlardan yiyemeyeceğiz, fakat geleceğe iyi miras bırakmanın mutluluğunu yaşayacağız. Yarın bu fidanlar ağaç olunca buradaki öğrenciler gölgesinde kitap okuyup dinlenecek, hatta meyvelerden tadacaklar. Her şey geleceğimiz olan öğrencilerimiz için. Bizler onlara daha sağlıklı ve mutlu ortam sağlayarak onların başarılı olmalarını sağlamak istiyoruz" dedi.

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