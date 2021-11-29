Lodos Bandırma'da hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saatteki hızı 70 kilometreye çıkan lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Deniz ulaşımı durdu, martılar uçmakta zorlandı.

Bandırma ilçesinde önceki gün başlayan lodos etkisini arttırdı. Saatteki hızı 70 kilometreye çıkan lodos sebebiyle yolda yürüyenler zorluk çekti. Sahil boyunda yer alan bazı iş yerleri ve büfelerin sahipleri fırtınadan dolayı bugün dükkanlarını açmakta zorlandı. Bazı iş yerlerinin çatıları zarar gördü. Denizde dalga yüksekliği zaman zaman 3 metreye ulaşırken, İDO seferleri de iptal edildi. Çarşı merkezinde cadde ve sokaklardaki iş yerlerine ait tabelalar sökülüp yerlere düşerken, sahilde bekleyen balıkçı tekneleri beşik gibi sallandı. Şiddetli lodostan martılar da olumsuz etkilendi, Martılar uçmakta zorlandı. Şiddetli lodos sebebiyle deniz de taştı. Vatandaşlar o anları izleyerek fotoğraf çekti.

Meteoroloji yetkililerince lodosun bu gece saatlerinde etkisini kaybederek yerini sağanak yağışa bırakacağı belirtildi.