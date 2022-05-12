Lodos esti, deniz yerine geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaklaşık dört ay 15 metre çekilen deniz, lodosun esmesiyle eski yerine geldi.

Bandırma sahil bölgesinde görülen 15 metrelik çekilme, lodosun esmesiyle birlikte deniz tekrar yerine geldi. Poyraz rüzgarının esmesiyle denizin çekildiğini ve lodoslu havalarda denizin normale döndüğünü belirten S.S Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, "Bu deniz çekilme olayı tamamen doğa olayıdır. Poyrazlı havalarda deniz suyu çekilir. Lodoslu havalarda da deniz şişer ve normal seviyesine gelir. Bunun fay hattı ve depremle bir alakası yoktur. Tamamen doğa olayıdır" şeklinde konuştu.