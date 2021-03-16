Lodos fırtınası Kuzey Ege'de etkili oluyor

Kuzey Ege'de etkisini artıran lodos rüzgarı fırtınaya dönüştü. Lodos fırtınası nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesi sahillerinde dev dalgalar oluştu.

Sabah saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan ve öğlenden sonra hızını artıran lodos fırtınaya dönüştü. Hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu. Rüzgarın gecenin ilerleyen saatlerine kadar hızını artırması ve sabah saatlerinde hızını kaybetmesi bekleniyor.