Balıkesir'in Bandırma İlçesinde öğle saatlerinde etkili olan lodos yerini yağmura bıraktı.

Bandırma' da sabah etkili olan Lodos etkisini kaybederek yerini sağanak yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Özellikle İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde trafik durma noktasına geldi.Metorolıji yetkililerince Lodos ve yağmurun aralıklarla Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.