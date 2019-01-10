Lodosun oluşturduğu dev dalgalar sahilleri dövüyor

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Dev dalgalar sahilleri adeta dövüyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos Edremit körfezde dev dalgalara sebep oldu. Yer yer 4 metreye kadar yükselen dev dalgalar sahillerde yazlık evlerin bahçelerine kadar ulaşıyor. Lodosun akşam saatlerinde etkisini artırması beklenirken, yetkililer özellikle soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Edremit Körfezinde rüzgarın hızı 40 kilometreye çıkarken, balıkçılar teknelerini korumak için Akçay ve Zeytinli çaylarına bağladı. Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldelerinde lodosun gün boyu etkili olması bekleniyor.