Lösemili çocuğa Ayvalıklı itfaiyecilerden umut dopingi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin merkez mahallelerinden Hamdibey'de ikamet eden lösemi hastası bir çocuğa itfaiyeci ağabeylerinin yapmış oldukları ilginç jest, mahallede günün konusu oldu.

Alınan bilgiye göre; Hamdibey Mahallesi sakinlerinden ve lösemi hastası olduğu öğrenilen 14 yaşındaki Baran Duran'ın adeta yaşam umudu olarak gördüğü uçurtması elektrik tellerine takıldı.

Bu duruma çok üzülen Duran'ın bu halini mahalle muhtarı Rafet Taşkara'ya bildiren arkadaşları muhtardan uçurtmanın takıldığı tellerden kurtarılabilmesi için yardım istedi.

Hemen harekete geçen Muhtar Taşkara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine durumu bildirdi.

Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, tellere uzatılan merdiven yardımıyla uçurtmayı takıldığı yerden kurtardı ve Minik Baran'a teslim ettiler.

Uçurtmasına yeniden kavuşan Baran Duran'ın sevinci mahalle sakinlerine büyük bir mutluluk yalatırken, Duran ise uçurtmasını elektrik tellerinden kurtaran itfaiye ağabeyleri ile Muhtar Taşkara'ay teşekkür etti.