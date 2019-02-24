Lösemiye yenik düşen genç dansçı son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de 7 yıldır tedavi gördüğü lösemi hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki İzmirli milli dansçı Kaan Özelçam, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İzmir'de yaşayan ve kendisini 'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim' diyerek tanıtan Kaan Özelçam, 7 yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düştü. Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde üçüncü defa lösemiyi yenmek için tedavi sürecine başlanan lise öğrencisi ve aynı zamanda milli dansçı olan Kaan Özelçam için İzmir Dans Atölyesi öncülüğünde defalarca kan bağışı kampanyası düzenlenmişti. Son günlerde durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Kaan Özelçam, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Özelçam'ın cenazesi, ailesinin memleketi olan Ayvalık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Öğle namazında ilçe merkezindeki Saatli Camii'ne getirilen genç dansçının cenazesine, annesi Behire El Özalçam, babası Hakan Özelçam'ın yanı sıra yakınları katıldı. Özelçam, Cunda Adası'ndaki Alibey Kabristanı'nda sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.