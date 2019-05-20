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LÖSEV Tırı Bandırma'da iyilik ve umut dağıttı

Anadolu’ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyacı olan lösemili ve kanserli ailelere yardımlarını ulaştıran LÖSEV İyilik Tırı, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ailelere iyilik ve umut dağıttı.

Anadolu'ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı Projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyacı olan lösemili ve kanserli ailelere yardımlarını ulaştıran LÖSEV İyilik Tırı, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ailelere iyilik ve umut dağıttı.


Güney Marmara için yola çıkan LÖSEV Yardım Tırı, Bilecik ve Bursa'nın ardından Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kayıtlı aileleri ile buluştu. Kuru gıdadan temizlik malzemesine, kırmızı et ve et ürünlerinden tekstile, kırtasiyeden oyuncağa kadar, her biri halkın bağışları olan çok çeşitli ürünlerin yer aldığı tırdan aileler ihtiyaçlarını seçme imkanı buldu.


Bandırma Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen LÖSEV İyilikler Tırı etkinliğinde lösemili çocuklar da diledikleri oyuncakları seçmenin mutluluğunu yaşadı. LÖSEV Tırı ile en uzak şehirlerden en uzak köylere ulaşıp oradaki lösemili ve kanserli çocukların yüzünü güldüren proje Balıkesir'den sonra Çanakkale'de LÖSEV'e kayıtlı lösemili çocuklara ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam etti.

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