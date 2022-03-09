‘M' plaklar ‘S' plakaya dönüştürülüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (UKOME), güzergâhı belirlenmiş 149 adet ‘M' plakadan, ihtiyaç fazlası olan 82 plakanın ‘S' plakaya dönüştürülebileceğini duyurdu. Dönüşüm için başvuruların, 30 Nisan 2022 tarihine kadar Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı'na yapılması gerekiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (UKOME)'den yapılan açıklama şöyle:

“28/02/2022 tarih ve 2022-85 sayılı UKOME kararının tebliği: başlık; 6360 sayılı yasa öncesinde Balıkesir Belediyesinin (Mülga) 19.12.2006 tarih ve 1543 sayılı Encümen kararı ve Balıkesir İdare Mahkemesi kararları doğrultusunda çalışma izni verilip, eski Mücavir olan sınırlarında bulunan mahallelerde faaliyet gösteren 149 adet güzergahı belirlenmiş olan ‘'M'' plakaların ‘'S'' plakaya dönüştürülmesi ile ilgili duyuru/tebliğ. 6360 sayılı yasa öncesinde, Balıkesir Belediyesi' nin (Mülga) 19/12/2006 tarih ve 1543 sayılı Encümen kararı ve Balıkesir İdare Mahkemesi kararları doğrultusunda çalışma izni verilip, Eski Mücavir alan sınırlarında bulunan mahallelerde faaliyet gösteren 149 adet güzergahı belirlenmiş olan "M" plakaların "S" plakaya dönüştürülmesi ile ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik rapor hazırlatılmıştır.Teknik rapor bağlamında, UKOME'nin 2022-85 sayılı kararı ile 15 (on beş) kırsal mahallede taşımacılık faaliyeti yapan toplu taşıma araçlarının, yapılan yolculuk hesaplamaları sonucunda yeterli talebin olmadığı, ancak; sanayi merkezlerinde bulunan fabrika/işçi sayılarında ki artış ve öğrenci sayılarındaki artış nedeniyle, işçi/öğrenci servisine ihtiyaç olduğu için ihtiyaç fazlası 82 "M" plaka toplu taşıma aracının, "S" plaka servis taşımacılığı yaparak, Merkez ilçelerimizde ihtiyaç olan okul/işçi servisi hizmetini karşılamaları uygun bulunmuştur. “M” plakalı araç kategorisinden “S” plakalı araç kategorisine, yaş ve kapasite şartlarına uymak şartıyla geçiş yapmak isteyenlere, 30.04.2022 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları ilan olunur.”