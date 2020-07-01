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Maden Adası'nda örtü yangını helikopter ile söndürüldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Maden Adası’nda makilik alanda çıkan örtü yangını havadan helikopter ile söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Maden Adası'nda makilik alanda çıkan örtü yangını havadan helikopter ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında bulunan Maden Adası sahilinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede makilik alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. Adada yangın ihbarının alınması üzerine Balıkesir'den Orman Bakanlığına ait bir helikopter bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen helikopter şiddetli rüzgarla da mücadele ederek yangını kontrol altına aldı . Yangında yaklaşık 3 bin metrekare makilik alan zarar gördü.

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