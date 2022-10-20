Mahalle evlerinde üretilen mis kokulu sabunlar festivale hazır

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi mahalle evlerinde kadınlar tarafından üretimi yapılan doğal sabunlar, 3-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 17. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde kurulacak mahalle evleri ve kooperatif stantlarında satışa sunulacak. Aile bütçelerine destek olmak amacıyla belediyenin mahalle evlerinde deneyimli ustaların gözetiminde mis kokulu sabun üreten kadınlar hem yaptıkları işten hem de elde ettikleri kazançtan oldukça memnun.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in, “Kadınlara gelir kapısı olacak önemli projelerimden” dediği mahalle evlerinde geliştirilen projelerden biri olan sabun üretimine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin de katılarak kadınlara eşlik etti.

Dört ayrı bölgede hizmet veren mahalle evleri tarafından yürütülen sabun üretim projesine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin atölye ve ekipman desteği sağladı. Belediye tarafından finanse edilen ve koordinasyonu sağlanan projede mahalle evlerinde mis kokulu sabunlar titizlikle üretilerek hasat festivaline hazırlandı.

Mahalle evlerinde yürütülen projelerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık Belediyesi olarak yerel ve doğal hammaddeden oluşan sabunların yapımı bizleri çok mutlu ediyor. Bu sayede doğamız ve denizimiz daha temiz kalacak. Mis kokulu Ayvalık'ımız mahalle evlerindeki kadınlarımızın ürettiği bu sabunlarla her şey daha da güzel kokacak” dedi.