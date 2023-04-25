Mahalle Ligi, heyecanı Balıkesir'i sardı

19 Kasım'da sezona merhaba diyen Mahalle Ligi Turnuvalarında ilçe şampiyonlarının belirlenmesinin ardından final müsabakaları için kura çekimleri gerçekleştirildi. 26 Kasım Çarşamba günü başlayacak olan müsabakalar, sonucunda şampiyon takım belli olacak.

6.'sı bu yıl düzenlenen Mahalle Ligi Turnuvalarında final heyecanı Balıkesir'i sardı. 20 ilçeden yaklaşık 25 bin sporcunun katılımıyla 19 Kasım'da sezona merhaba diyen Mahalle Ligi Turnuvalarında ilçe şampiyonları belirlendi, final müsabakaları da 26 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ortaklığında düzenlenen Mahalle Ligi'nde finale kalan takımların kura çekimleri gerçekleştirildi. Gençlik Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül ile 20 ilçe temsilcilerinin katılımıyla yapılan kura çekimleri sonucunda eşleşmeler belli oldu.

Çift devreli lig usulü yapılacak olan maçlar, deplasmanlı bir şekilde oynanacak. Final müsabakaları sonucunda dereceye giren takımlar, Başkan Yücel Yılmaz tarafından sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek.