Mahalle Ligi şampiyonları belli oldu

9 kategoride, 24 binin üzerinde sporcuyla gerçekleştirilen turnuvaların sonunda yapılan törende, şampiyon takımlar ödüllerine kavuştu. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçtiğimiz yıl 15 milyon lira olan amatör spor kulüpleri desteği bu yıl 60 milyon liraya çıkardıklarını müjdeledi.

Balıkesir'de düzenlenen Mahalle Ligi Turnuvaları, 2023 sezonu final maçlarının yapılmasının ardından sona erdi. Balıkesir Atatürk Stadyumunda gün boyunca yapılan final maçlarının ardından; Minik Erkek, Minik Kadın, Küçük Erkek, Küçük Kadın, Yıldız Erkek, Yıldız Kadın, Genç Kadın, Genç Erkek ve Büyük Erkek olmak üzere toplam 9 kategoride şampiyon takımlar belirlendi. Şampiyon takımların belirlenmesinin akşamında Mahalle Ligi Turnuvaları Ödül Töreni gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülünde; İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu paydaşlığında yapılan turnuvalara; 20 ilçeden, 24 binin üzerinde sporcu 2 binin üzerinde takım oluşturarak kıyasıya mücadele etti. Balıkesir'de gençleri spora özendirmek ve teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardan biri olan Mahalle Ligi Turnuvalarınınşampiyon takımları ödüllerine kavuştu.

İşte şampiyonlar

Mahalle Ligi Turnuvalarında şampiyon olan takımlar şöyle:

Minik Kadınlar Kategorisi Şampiyonu Edremit 75. Yıl İlkokulu Sivas Spor Takımı, Minik Erkekler Kategorisi Şampiyonu Dursunbey İmam Hatip Ortaokulu, Küçük Kadınlar Kategorisi Şampiyonu Edremit Anka 2023, Küçük Erkekler Kategorisi Şampiyonu Edremit 75. Yıl Ortaokulu A Takımı, Genç Kadınlar Kategorisi Şampiyonu Gönen Dişi Kartallar Takımı, Genç Erkekler Kategorisi Şampiyonu Gönen Last Dans Takımı, Yıldız Kadınlar Kategorisi Şampiyonu Gönen Girls Takımı, Yıldız Erkekler Kategorisi Şampiyonu Savaştepe Yıldızları Tarım Lisesi ve Büyük Erkekler Kategorisi Şampiyonu Manyas Yenimahalle Spor Takımı oldu.

Özalp: "Spor yaptırmak en büyük amacımız"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp “Büyükşehir Belediyemiz koordinesinde 20 ilçede başlayan bu büyük organizasyonda; çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize spor yaptırmak en önemli amacımız. Bunun yanı sıra ilçelerin kendi arasında kaynaşmasında da çok büyük katkı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Mengüç: "Balıkesir bütünüyle bir spor şehri oldu"

Balıkesir'in 20 ilçesiyle birlikte bir spor kenti olduğunu söyleyen Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Mengüç, “Bunun için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize teşekkür ederiz. Biz de ASKF olarak Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu bu organizasyonun bir paydaşıyız. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz onlar da projeye destek veriyorlar, herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm gençlerimize ve hocalarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bu işe en büyük desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ediyorum” diye konuştu.

Yücel Yılmaz'dan spora gönül verenlere teşekkür

Mahalle Ligi Turnuvalarının çok güzel bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “İyi maçlar çıkardınız. Burada şampiyonlar olarak duruyorsunuz. Biz, sizlerden çok şey umuyoruz. Bu organizasyonu yapmak belediye başkanının hayaliyle olacak bir şey değil. Spora gönül vermiş çok insan etkisi var burada. Başta okuldaki öğretmenlerimiz, onlar bu işe girmediği zaman olmuyor. Daha sonra; idareciler, bu işi organize edecek bir ilçe yapısı, 20 ilçede ilçe gençlik spor müdürleri bu işe inanmalı, Milli Eğitim inanmalı. Bunlar olmazsa olmaz. Geriye kalan da bu işin hamiliğini yapacak üst kadro. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza ve tüm katkısı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

15 milyonluk destek 60 milyona çıktı

İşin finansmanı ve organizasyonu ile ilgilendiğini bunun dışında böyle bir organizasyonun yapılması için gönüllü spor adamlarının olması gerektiğini belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Beden eğitimi öğretmenlerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Zorluğa, meşakkate ve sürdürülebilirliğe inandıkları ve öğrencilerimize değer verdikleri için. Bu organizasyonda 24 bin kişi yer aldı. Bin 800'ün üzerinde maç yapıldı. 2 binin üzerinde takım oluşturuldu. Bunların her türlü ihtiyacını karşılayan bir Balıkesir var. Bu el birliğiyle yapılan bir iş. Balıkesir, kendini sporda güzel bir yere koydu. Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç gerçek bir spor adamı, yıllardır seçime girer ve kazanır. Katkılarından dolayı teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıl amatör spor kulüplerine verdiğimiz 15 milyon liralık desteği bu yıl 4 katına çıkararak 60 milyon lira vereceğiz. Balıkesir'in sporla anılmasını istiyoruz. Başarı grafiğimiz de ortada. Türkiye'de gençlerin lisanslı spor yapma oranı yüzde 17, Balıkesir'de 52. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şampiyon takımlarımızı tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun” ifadelerini kullandı.