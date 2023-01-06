Mahalle Ligi Turnuvası'nın Havran müsabakalarının başlama vuruşu gerçekleştirildi

Balıkesir'in Havran ilçesinde Mahalle Ligi Havran müsabakaları kaymakam ve belediye başkanının vuruşu ile başladı.

Balıkesir'deki 20 ilçe ve kırsal mahallelerin de katılımıyla düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası Kapalı Spor Salonunda İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ve öğrencilerin katılımları ile başladı. Turnuvanın açılış vuruşunu Kaymakam Özderin ve Belediye Başkanı Ersoy yaptılar.

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Havran Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleşen turnuvaya yoğun ilgi olduğu gözlendi.