Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Paşabayır mahalle muhtarı Belgin Şentürk, Bandırma Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına evlerinde hazırladıkları pasta, börek, çörekleri teslim ettiler.

Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk ve azaları, pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına kendi evlerinde hazırladıkları yiyecekleri teslim ettiler. Hastane içesinde sosyal mesafeyi koruyarak pandemi sürecinde geçirdikleri zorlukları konuştular. Şentürk, "Onlar, halkımızın sağlığı için ailelerinden ve sevdiklerinden uzak bir şekilde gece gündüz çalışıyorlar. Bir nebze de olsa içlerini ısıtabildiysek, destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla birlikte. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.