Mahsur kalan aile için seferber oldular

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Bükdere ile Kayacıklar kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda mangal kömürü yapmak için Mardin'in Derik ilçesinden gelen 50 kişiden oluşan Yaşar ailesi, kar nedeniyle kurdukları çadırlarında mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle su ve yiyecek konusunda sıkıntı yaşayan Yaşar ailesinin yardımına çevre köylerdeki vatandaşlar koşarken, Kepsut Belediyesi de mahsur kalan ailenin yolunu açarak aileye gıda ve su desteğinde bulundu.

Bükdere ile Kayacıklar kırsal mahalleleri arasında mangal kömürü ürettikleri bölgede çadırda yaşayan Yaşar ailesini temsilen konuşan Veysi Yaşar, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Kepsut Belediyesi ve çevre köylerdeki vatandaşların kendilerine yardımda bulunduklarını belirten Veysi Yaşar, hem belediyeye hem de vatandaşlara teşekkür etti.

Mardin'den mangal kömürü yapmak için Kepsut'a geldiklerini söyleyen Veysi Yaşar, “Biz Yaşar ailesi olarak Mardin Derik'ten buraya Balıkesir'e mangal kömürü yapmaya geldik. Yağan kar nedeniyle burada mahsur kaldık. Bizim buradaki yan komşu köyler olan Kayacık ve Bükdere'deki komşularımız bizim yardımımıza geldi. Çok memnun olduk, onlara teşekkür ediyoruz. Bir de belediyemizi aradık, onlar da şu an yardıma geliyorlar. Belediye ekipleri buraya ulaşabilmek için yolumuzu açıyorlar. Bize gösterilen ilgi ve yardımdan dolayı çok memnun olduk. Hem belediyemize hem yan köylerdeki komşularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca belediye başkanımız İsmail Cankul'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.