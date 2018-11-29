Mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; dere kenarında mahsur kalan iki yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Altınova Mahallesi Karakoç Deresi kenarında yağış nedeniyle biriken sular dere yatağını suyla doldurdu. Biriken su nedeniyle dere kenarında küçük bir toprak parçası arasında kalan iki sokak köpeği yavrusunun bağırışlarını duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Altınova İtfaiye Müfrezesi ekipleri dere kenarında hızla yükselen suların ortasında kalan iki köpeği kurtardı. İki yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından köpek barınağına teslim edildi.