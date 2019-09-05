Makbule Efe ve Akıncı mezarı başında anıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yunan Kuvvetlerine karşı mücadele Makbule Efe ve İbrahim Ethem Akıncı mezarı başında anıldı. Sındırgı, Gördes ve Demirci Kaymakamları anma töreninde Kahramanların kabri başında buluştu.

21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat günleri ve Sındırgı'nın kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Kuva-yi Milliye kahramanları da unutulmadı. Üç ilçenin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği anma töreni bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yunan Kuvvetlerine karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit düşen Milli Mücadele Kahramanları mezarı başında anıldı. Başta Balıkesir, Bigadiç, Sındırgı, Demirci ve Gördes bölgelerinde Yunan Kuvvetlerine karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit düşen Milli Mücadele Kahramanları Mücahit Makbule Efe ve Akıncı Müfrezeleri Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı, mezarı başında anıldı. Sındırgı ilçe mezarlığındaki İbrahim Ethem Akıncı'nın kabrinde başlayan anma programından sonra Mücahit Makbule Efe 1922 yılında şehit düştüğü Eğridere mahallesinde mezarında devam etti. Makbule Efe'nin eşi Halil Efe'nin Selendi'de bulunan mezarından getirilen toprak Makbule Efe'nin mezarının üzerine atıldı.

3 ilçe halkı nezdinde kutlanan anma programı İlçe mezarlığında İbrahim Ethem Akıncı mezarı başında dualar edildikten sonra heyet Eğridere Mahallesinde bulunan Mücahit Makbule Efe kabri ziyareti ile devam etti. Edilen duadan sonra günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı.

Düzenlenen anma programına Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Gördes ve Demirci ilçesine vekaleten bakan Kaymakam Bekir Abacı, ve Demirci belediye Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, garnizon Komutanları, daire Amirleri, yurt içi ve yurt dışından katılımcılar ve vatandaşların katılımıyla anma programı gerçekleştirildi.