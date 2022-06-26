Makbule Efe'nin Çocukları kitabı okuyucularla buluştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kültür yayınlarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz yıl okuyucu ile buluşan Doğal Şehrin Hikâyesi kitabından sonra “Makbule Efe'nin Çocukları" da, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katıldığı programla okuyucularla buluştu.

Sındırgı Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan Makbule Efe Yazarlık Mektebi'nde bir yıldan bu yana eğitim alan 15 öğrencinin kaleme aldığı hikayeler, yazar Mehtap Altan tarafından derlenerek “Makbule Efe'nin Çocukları Eski Günlerdeki Gibi“ kitabı hazırlandı. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunan ve hayata bakış açılarını değiştiren projede Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımı ile Şerif Paşa Meydanı'nda kitap lansmanı düzenlendi.

Makbule Efe Yazarlık Mektebi'nde eğitim alan Yasemin Yıldırım, Hilal Albayrak, Asya Melek Koçer , Fatma Gül Kurt, Ufuk Akkaya, Zehra Emre, Özge Nur Sarı, Mert Kızılçam, Sudenaz Özdemir, Elvan Yaz , Ayşe Başkurt, Şifa Gül Dağlı, Yunus Emre Can, Seda Karanfil ve Hatice Er'in kaleme aldığı hikayeler, eğitmen-yazar Mehtap Altan tarafından derlendi. Zenit maden sponsorluğunda kitapların basımı gerçekleştirildi. Kitapçılarda da satışa sunulan Makbule Efe'nin Çocukları, içerisindeki hikayelerle örnek niteliği taşıyor.

Makbule Efe Yazarlık Mektebi öğrencilerinden Ayşe Başkurt, “Makbule Efe Yazarlık Mektebi'ne 6 ay önce başladık. Birlikte 6 ay boyunca projemizi gerçekleştirme şansımız oldu. Merhaba diyerek başladık bu yola. Yağmur, kar, kış demedik, soğuk dinlemedik. Hep beraber yazdık. En sonunda 'Makbule Efe'nin Çocukları' adlı eserimiz oldu" dedi.

Özge Nur Sarı, “Yazarlık atölyesi öğrencilerindenim. Bugün burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu atölyeye başlarken önümde bir kapı vardı. Aralanmış bir kapı vardı. Ya o kapıyı açıp yoluma devam edecektim ya da o aralıktan esen tatlı rüzgârı hissetmekten ibaret kalacaktım sadece. Sanırım ben o ilk ihtimali başardım ve bugün buradayım. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu yolculukta yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yazarlık mektebi sayesinde duygularını kaleme aldığını, bu eserde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Ufuk Akkaya ise, “Yazarlık mektebine ikinci haftada katıldım. Üçüncü haftada aldığım bir hediye sayesinde şiir yazmaya başladım. Atölyeden bazı kopukluklar yaşadım ama ayaklarım yerden kesildiğinde beni yeniden yazmaya bağlayan şey yazarlık mektebi oldu. Buradan bu güzel düşünceleri ve duyguları yaşatan Ekrem başkana ve Salih müdürümüze, ardından Mehtap Altan hocama ve koordinatörümüz olan Berkay hocama teşekkür ederim” dedi.

"Gençlerin ruhuna sinen tozu alıyor, duygularını ortaya çıkarıyoruz"

Yazarak duyguları aktarmanın gençlerin ruhuna sinen tozu aldığını, kişisel gelişimlerine, özgüvenine katkı sağladığını belirten Mehtap Altan, “Makbule Efe Yazarlık Mektebi eğitiminin güzel, şık ve başarılı bir sürecin ardından harika bir organizasyonla gençlerimizin gününü kutladık. Bugün gençlerimizin günü diyoruz, çünkü ilk başladıkları günü hatırlıyorum ve bugünü hatırlıyorum. Sanırım hani bir tohumu ekmek ve onun büyüdüğünü görmek gibi bir şeydi. Hep tekrarlıyorum biz insan yetiştirmiyoruz, yeteneği olan gençlerin ruhlarına, kalplerine, üzerlerine sinen o tozu alıyoruz. Ve dışarıyı kalemin ucuna sinecek malzemeleri alıp hayatı yazmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu da başarıyla sonuçlandırdığımızı düşünüyorum” dedi.

Fiziki belediyecilikle ekonomik kalkınmanın yanı sıra kültürel kalkınmanın da gerekli olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Bizler ekonomik kalkınma yanında onu devam ettirebilmek için mutlaka kültürel kalkınmanın şart olduğuna inananlardanız. Ve bunu geleceğe taşımak için bu tür projeleri yapıyoruz. Ben özellikle ve özellikle Öykü Tepesi diye Düvertepe'de başlayan hikâye, 4 tane Sındırgı'ya kitap fuarı yaptırdı. Yüreğini ve sevgisini koyanlar kazanıyor. Ve sizler sevginizi ve yüreğinizi koydunuz. Bizler de ona rehberlik ettik. Hepiniz sağ olun var olun, emekleriniz zayi olmadı. Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin“ dedi.

Kaymakam Zafer Oktay, “Hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, inşallah ileride birer kendi kitaplarını da doğrudan yazdıkları, yazar ve şair olarak inşallah bizler de bu isimleri anımsayacağız“ dedi.

Kurtuluş Savaşı esnasında dağlarda mücadele ederek örnek bir kahramanlık öyküsü bırakan ve 22 yaşında şehit olan Makbule Efe'nin adının verildiği projenin gençlerin gelişimine katkı sağladığını ve örnek bir proje olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Sındırgı Belediye Başkanlığımız, kaymakamlığımızla birlikte çok güzel, öncü, örnek, başarılı bir projeye imza attı bugün. Ne mutlu bize. Tanıtım lansmanına katılmak nasip oldu. İlçede bir edebiyat atölyesi, yazarlık atölyesi düzenlediler ve bugün başarıyla tamamlandı. Biz 15 çocuğumuzu bugün aslında yazarlık okulundan, yazarlık atölyesinden mezun etmiş olduk. Onlar bugünün Makbule Efe'leri. Yolları, bahtları açık olsun inşallah. Ben hepsinin bu alanda başarılı olacaklarına, inşallah iyi bir yazar, iyi bir şair, iyi bir düşünür olacaklarına yürekten inanıyorum. Bu başarılı projesi nedeniyle Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'ı tebrik ediyorum. Projenin diğer ilçelerimize de örnek olmasını diliyorum” dedi.

Lansman sonrasında Makbule Efe Yazarlık Mektebi'ne katılan öğrencilere katılım belgesi verildi ve öğrenciler kitaplarını imzaladı.