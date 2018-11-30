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Manda Birliğinden,üreticilere 1 milyon destek

Balıkesir Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek, 2011 yılından bu yana üreticilere 1 milyon lira destek yaptıklarını açıkladı.


Balıkesir'de mandacılığın gelişmesi için büyük çaba harcayan ve mandacılığın gelişmesi için çalışmalara devam eden Balıkesir Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek göreve geldikleri 2011 yılından bu yana üreticilere 1 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı, Başkan Peltek, " Bakanlığın 2011 yılından bu yana devam eden 'Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi' kapsamında bu yılda desteklerimiz yetiştiricilerimizin imdadına yetişti. Bu dar boğaz döneminde yetiştiricilerimize 1 milyon lira para desteği verdik. Mandanın önemi her geçen gün artıyor. Mandacılık alanında daha çok yol katetmemiz gerekiyor. Balıkesir'de manda sayısının bir dönem 750 adete kadar düştü. Göreve geldikten sonra devletin de manda yetiştiriciliğine teşvik vermesi ile birlikte Balıkesir genelinde 750 olan manda sayısı 2018 yılında 4 bin 500 bine çıkardık. Birlik olarak hayata geçirmek istediğimiz projeler var" şeklinde konuştu.

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