Mantari hastalığı ile mücadelede yüzde 95 başarı

Kuruyan ağaçlar da sözleşme gereği yenileriyle ücretsiz olarak yüklenici firma tarafından değiştiriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Değirmenboğazı - Otel Basri önü ve Çengel Caddesi'nde formunu ve yaşamsal faaliyetlerini yitiren ağaçlar, çınar ve leylandi ağaçlarıyla değiştirildi. Değişim sonrasında ülke genelinde ibreli tür olarak geçen leylandi, mavi servi, çam gibi ağaç türlerinde; bitkilerde ilk kez görülen, mevsimsel geçişlerden kaynaklı dal uçlarından başlayarak ağaçları yavaş yavaş kurutan fungal (mantari) hastalığı oluştuğu tespit edildi.

Hastalıkla yapılan mücadele sonucunda yüzde 95'lik oranda başarı sağlandı, yüzde 5 oranında ise kayıp yaşandı. Kuruyan ağaçlar ile ilgili herhangi bir maddi zararın olmaması için yüklenici ile yapılan sözleşme gereği hastalık bulaşan ve kuruyan ağaçlar 1 yıl süreyle ücretsiz olarak değiştiriliyor. Şu anda da kuruyan ağaçlar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştiriliyor.