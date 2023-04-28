Manyas araştırmaları kitabının 2. cildi yayınlandı

Kitabın editörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi Müjde Aksoy “Üniversitelerin sadece evrensel düzeyde değil yerel düzeyde de katkı sunma anlayışının bir yansıması olarak hayata geçirilmiş projede; Manyas ilçesinin güçlü ve zayıf yönleri teorik ve uygulamalı araştırmalarla ortaya kondu. Projede yer alan akademisyenler kendi alanlarında yaptıkları araştırmalarla Manyas ilçesine fayda üretmek için birçok sonuca ulaştı ve önerilerde bulundu. 10 akademisyenin 9 bölüm ile katkı sağladığı kitap basıldı" dedi.

Manyas Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Bingöl kitaba katkı sunan akademisyenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.