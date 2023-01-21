Manyas EKK Kooperatifi yönetimi güven tazeledi

Manyas Belediye Atatürk Kültür Merkezinde yapılan olağan genel kurulun divan başkanlığını Balıkesir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri Birliği Başkanı Erol Ayvaz yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlanan kongrede konuşan Manyas EKK Başkanı Yıldız Barçın 2021-2022 yıllarında toplamda 30 ortağın kooperatiften ayrıldığına bunun yanında 105 yeni ortağın kooperatife üye olduğunu, toplam plasmanlarının 83 milyon lira olduğunu açıklarken sözlerine şöyle devam etti. “Sattığı malın parasını almakta zorlandı, kooperatifimiz şu anda ikinci derecede kooperatifler listesindedir. Bizim isteğimiz yaklaşık 20 yıl önce kapanan Halk Bankası şubemizin ilçemizde tekrar açılmasıdır. Bizler halen Bandırma Halk Bankasının 17 Eylül şubesi ile işlemlerimizi yürütüyoruz. Buda esnafımız için zaman kaybı ve mali külfete yol açmaktadır.”

Konuşmalar sonrası yönetim kurulu ibra edilirken, seçimlere geçildi. Tek listenin katıldığı seçimler üyelerin oy çokluğu ile açık oylama ile yapıldı. Seçimler sonrası Yıldız Barçın, Semih Keleş ve Kerem Soydan yeni yönetim kurulunu oluşturdu.