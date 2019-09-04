İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manyas festivale hazırlanıyor

Balıkesir’in Manyas ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Süt Ürünleri Festivalinin hazırlıkları sürüyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Süt Ürünleri Festivalinin hazırlıkları sürüyor. Festivalde ünlü grup Kolpa'da sahne alacak.


Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıldönümü ve geleneksel Süt Ürünleri Festivalinin hazırlıkları sürüyor. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin 14-Eylül'de başlayacak festival programı hakkında bilgi verirken otopark alanında çocuklara yönelik olarak şişme oyun parkuru kurularak animatör gösterileri yapılacağı çocuklara patlamış mısır, pamuk helva dağıtılacağını, akşam ise Hükumet Caddesi polis lojmanları önünde bando eşliğinde başlayıp, Atatürk Anıtı önünde son bulacak fener alayı düzenleneceğini açıkladı. Atatürk Anıtı önünde ki alanda sanatçılar Aydilge ve Kolpa gurubu tarafından konser verileceğini söyledi. 15 Eylül 2019 Pazar günü ise hayvan pazarında hayvancılıkla ilgili panel ile başlayacağını, bölge hayvancılığını teşvik etmek amacıyla damızlık hayvan yarışmaları yapılacağı, Yarışma inek, dana, düve, buzağı, koç, koyun, kuzu, keçi dallarında gerçekleşecek. Yarışmada her dalda dereceye giren hayvanların sahiplerine çeşitli hediyeler verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.