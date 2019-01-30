Manyas gölünde su seviyesi yükseldi

Son günlerde yağan yağmurlar Manyas gölünün su seviyesini arttırdı. DSİ yetkilileri 150 kilometrekare alana sahip Manyas gölünde şu anda su seviyesinin şubat ayında olması gereken seviyede olduğunu belirttiler. 690 milyon metreküp kapasiteli olan Manyas gölünde doluluk oranına ulaşıldığı ve gölün geçen yıla nazaran en az 50 santim yükseldiği açıklandı. Manyas gölüne kıyısı olan Bereketli Mahallesi'nde gölün evlere kadar yaklaştığını söyleyen köy sakini Mehmet Çapraz, "Göl bu sene en az 3 metre beriye geldi. Meramız su altında kaldı. Koyunlarımız gölün içinde otluyor” dedi.

DSİ yetkilileri, Manyas barajında da doluluk oranına ulaşıldığını, kapakların açılarak suyun Kocaçay vasıtasıyla Manyas gölüne tahliye edildiğini belirtti.